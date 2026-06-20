Бастрыкину доложат по делу об осквернении символа воинской славы в КБР

Главе СК доложат по делу об осквернении символа воинской славы в КБР Бастрыкину доложат по делу об осквернении символа воинской славы в КБР

Москва20 июн Вести.Председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу об осквернении символа воинской славы в городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщил информационный центр СКР.

Информация о правонарушении была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Как утверждается, в июне неустановленные лица осквернили Вечный огонь, установленный на территории памятника-монумента, посвященного жителям города, воинам Советской Армии, командирам и курсантам Полтавского танкового училища, погибшим при обороне города в августе 1942 года. Отмечается, что мемориал также находится в неудовлетворительном состоянии из-за разрушения плиточной облицовки. Однако мер к его реставрации не принимается.

Возбуждено уголовное дело… Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрея Михайловича Фишмана доклад о ходе и результатах расследования говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Дело на контроле в центральном аппарате.