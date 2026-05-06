Бастрыкину доложат по делу об осквернении символа воинской славы в Красноярске

Главе СК доложат по делу об осквернении символа воинской славы в Красноярске Бастрыкину доложат по делу об осквернении символа воинской славы в Красноярске

Москва6 мая Вести.Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу об осквернении символа воинской славы (флага "Знамя Победы") в Красноярске. Об этом сообщил информационный центр СКР.

Информация о правонарушении была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что в апреле житель Красноярска повредил древко флага "Знамя Победы", установленного на кронштейне фасада дома на улице Петра Словцова.

А.И. Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об осквернении символа воинской славы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.