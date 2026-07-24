СК расследует 195 фактов осквернения советских памятников в 17 странах ЕС СК расследует 195 фактов осквернения советских памятников в 17 странах Европы

Москва24 июл Вести.Следственный комитет России проводит расследование по 195 инцидентам осквернения и уничтожения монументов, посвященных советским воинам-освободителям, на территориях 17 стран Европы государств, сообщил СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Председатель ведомства отметил, что уже накоплена обширная доказательная базу по преступным действиям, связанным с уничтожением и осквернением памятников, увековечивающих память защитников Отечества.

Он уточнил, что в настоящее время расследуются 195 подобных фактов, и эти правонарушения были зафиксированы в 17 различных европейских странах.

Ранее сообщалось, что в Липецке завершено расследование уголовного дела, за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества местная жительница предстанет перед судом.