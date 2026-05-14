Москва14 мая Вести.Власти Словакии ввели уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны. Об этом сообщил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар.

В беседе с ТАСС он выразил уверенность, что порчу памятников советским воинам-освободителям в Восточной Европе нужно осуждать. По мнению Гашпара, если сегодня кто-то придерживается иной точки зрения на ситуацию и на войну на Украине, то в этом нет вины людей, которые похоронены в этих памятных местах. Политик подчеркнул, что многие из них, будучи молодыми, отдали свои жизни за свободу и за то, что мы сегодня можем быть теми, кто мы есть. Благодаря этим героям в Европе не победил фашизм, добавил Гашпар.

Мы считаем это настолько серьезной вещью, что внесли это в Уголовный кодекс как уголовное преступление, если кто-то повреждает такие памятники сказал вице-спикер парламента Словакии

Гашпар также обратил внимание, что сейчас молодое поколение уже не так хорошо знает все эти исторические события, поскольку многое интерпретируется иначе.

Очень часто история преподносится иначе, чем она происходила в действительности. Я уже слышал в Европе такие заявления, что якобы в той войне в итоге победила не Россия - тогда еще Советский Союз - не те, кто освобождал Европу, а только армии Великобритании и США отметил Гашпар

Ранее президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы заявил журналистам, что курс Европы на переписывание истории Второй мировой войны - это глупость, ведущая к нищете.

В свою очередь посол России в ФРГ Сергей Нечаев также отметил важность борьбы с фальсификацией истории и призвал к противодействию искажению роли Красной армии и советского народа во Второй мировой войне.