Посол РФ в ФРГ Нечаев отметил важность борьбы с попытками фальсификации истории Посол Нечаев рассказал о важности борьбы с фальсификацией истории

Москва7 мая Вести.Посол РФ в Германии Сергей Нечаев отметил важность борьбы с фальсификацией истории и заявил о необходимости противодействовать искажению роли Красной армии и советского народа во Второй мировой войне, его слова передает агентство ТАСС.

В обращении к соотечественникам, проживающим в Германии, по случаю 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Нечаев подчеркнул, что 9 мая является "поистине священным праздником, наполняющим сердца любовью к Родине и гордостью за подвиги предков, подаривших будущее".

Долг каждого из нас - с честью, достойно нести знамя народа-победителя, беречь память о тех, кто погиб в той страшной войне, бороться с попытками фальсификации истории, противодействовать искажению роли Красной армии и советского народа во Второй мировой войне отметил посол

По словам Нечаева, принципиальное значение имеет вопрос об официальном признании Германией преступлений Третьего рейха и его пособников на территории Советского Союза в качестве геноцида народов СССР.

Он также отметил историческое значение Победы в ВОВ и призвал беречь память о подвигах погибших.

Ранее он заявил, что российская сторона считает, что запрет символов Победы в Германии противоречит морали.