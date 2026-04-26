Российские силовики сообщили о надругательстве над мемориалом ВОВ на Украине ТАСС: на Украине осквернен мемориал героям Великой Отечественной войны

Москва26 апр Вести.На Украине были осквернены и уничтожены памятные объекты, связанные с советской историей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В силовых структурах отметили, что украинские националисты продолжают "борьбу с памятниками", выражающуюся в разрушении и осквернении подобных мемориалов.

Так, в селе Копанки (Ивано-Франковской области) был осквернен мемориал, посвященный Героям Великой Отечественной войны, а в селе Вересочь (Черниговской области) демонтирован памятный знак, посвященный 50-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции рассказал источник агентства

Ранее в киевском Музее войны сняли надпись, посвященную погибшим советским солдатам. Текст на русском языке лично уничтожил директор музея Юрий Савчук.