Москва26 апрВести.На Украине были осквернены и уничтожены памятные объекты, связанные с советской историей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
В силовых структурах отметили, что украинские националисты продолжают "борьбу с памятниками", выражающуюся в разрушении и осквернении подобных мемориалов.
Так, в селе Копанки (Ивано-Франковской области) был осквернен мемориал, посвященный Героям Великой Отечественной войны, а в селе Вересочь (Черниговской области) демонтирован памятный знак, посвященный 50-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революциирассказал источник агентства
Ранее в киевском Музее войны сняли надпись, посвященную погибшим советским солдатам. Текст на русском языке лично уничтожил директор музея Юрий Савчук.