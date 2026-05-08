Советское захоронение на кладбище в Вене осквернили накануне Дня Победы Посольство РФ в Вене: вандалы осквернили захоронение советских воинов

Москва8 мая Вести.Вандалы осквернили советское воинское захоронение на центральном кладбище Вены. Об этом сообщило посольство России в Австрии в своем Telegram-канале.

По информации диппредставительства, в результате действий злоумышленников надгробия советских солдат получили повреждения.

Подобные преступные выходки не могут рассматриваться как "хулиганство" или случайный инцидент. Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от "коричневой чумы" подчеркнули дипломаты

В заявлении говорится, что особенный цинизм инциденту придает тот факт, что вандалы осквернили захоронение непосредственно перед памятными мероприятиями, посвященными Дню Победы.

Отмечается, что посольство оперативно проинформировало австрийских властей о произошедшем. Вена со своей стороны пообещала, что в ближайшее время захоронение будет приведено в надлежащий вид, а обстоятельства инцидента тщательно расследуют.