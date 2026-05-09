В Варшаве попытались сорвать возложение цветов к мемориалу советских воинов Провокаторы попытались сорвать возложение цветов к мемориалу в Варшаве

Москва9 мая Вести.Проукраинские провокаторы предприняли попытку сорвать возложение цветов к памятнику на территории мемориального комплекса Кладбище мавзолей-советских воинов в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

На территории комплекса прошла акция в честь Дня Победы. Туда по традиции пришли проживающие в Польше россияне, а также представители польских патриотических организаций и неравнодушные граждане, чтобы возложить цветы у центральной стелы.

Туда же заранее прибыли антироссийски настроенные украинцы и поляки. Провокаторы расставили возле памятника плакаты с русофобскими надписями и включали песни с антироссийскими текстами. Они также оскорбляли тех, кто пришел почтить память советских воинов.

При этом, по данным агентства, сотрудники полиции Варшавы не допускали стычек и давали возможность возложить цветы к памятнику.

Ранее стало известно, что провокаторы, которые принесли с собой флаги Украины, попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине.