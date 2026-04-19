Москва19 апр Вести.Следственный комитет (СК) России открывает новые масштабные материалы о геноциде советского народа с помощью технологий. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

Она отметила, что тесное сотрудничество Национального центра со Следственным комитетом началось еще с первых шагов проекта "Без срока давности". Сотрудники СК занимаются сбором и подачей информации, а также обнаружением новых мест захоронения.

Их невероятно большой существенный вклад связан с обнаружением новых мест захоронения, с эксгумацией…Работники Следственного комитета сегодня с использованием уже той технологической, научной базы, которая есть в их распоряжении, по сути нам открывают масштабы геноцида советского народа. На этом этапе собирание материалов имело колоссальное значение и внесло очень существенный вклад в то, чтобы состоялись судебные процессы уже по заявлениям прокуратуры, судебные процессы в результате решения, которых установлен факт геноцида. И сегодня работа со Следственным комитетом продолжается, потому что, вы знаете, Следственный комитет сегодня включился еще и в реализацию закона, безусловно, и в сохранение памяти и правды о геноциде советского народа и на уровне воспитательной работы. Национальный центр очень тесно работает со Следственным комитетом, с курсантами, с личным составом именно в просветительском формате сказала Малышева

Она добавила, что обнаруженные СК предметы, являются теми самыми жемчужинами музейных коллекций, которые без лишних слов иллюстрируют человеконенавистническую политику нацизма.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила предназначение Дня памяти жертв геноцида советского народа. По ее словам, это важный шаг в сохранении исторической правды и противодействии попыткам исказить прошлое.