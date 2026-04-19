Москва19 апр Вести.Искусственный интеллект (ИИ) на "Национальном портале памяти" позволяет выстраивать родственные связи и географию передвижения жертв геноцида для создания целостной картины. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева.

По ее словам, это станет важнейшим ресурсом для генеалогических исследований на научном уровне и для сохранения личной памяти.

На помощь приходит искусственный интеллект… Он позволяет выстроить родственные связи, помогает определить географию передвижения. Например, из Смоленской области угнанные семьи, а затем мы их путь находим в списках заключенных дулагов или шталагов в Кенигсберге, Восточной Пруссии, а затем где-то в Германии. То есть вот искусственный интеллект нам позволяет выстроить вот эту траекторию географическую. Уверена, что вот в таком виде эта информация, будет, конечно, еще и важнейшим ресурсом для генеалогических исследований уже на научном уровне. Так же, как и для сохранения личной памяти отметила Малышева

По ее словам, важно собрать все семейные истории в единый пазл и дать им верифицированную оценку, основанную на правовых нормах и неприятии нацизма.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться признания международным сообществом геноцида советского народа со стороны нацистов. В России, напомнил Лавров, также установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, включая действия, которые оскверняют День памяти жертв геноцида.