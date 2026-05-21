В Набережных Челнах подросток обвиняется в осквернении символов воинской славы

Москва21 мая Вести.В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, 20 октября 2025 года обвиняемый и его 14-летняя знакомая, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, пришли на территорию площади "Азатлык" к архитектурному объекту, украшенному Георгиевскими лентами. После этого несовершеннолетняя осквернила символ воинской славы, а обвиняемый осуществил трансляцию происходящего в сети говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Таким образом, 17-летний юноша обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, группой лиц, с использованием интернета).

Собрана достаточная доказательственная база — уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Несовершеннолетняя, не достигшая возраста привлечения к уголовной ответственности, поставлена на профилактический учет в ОВД.