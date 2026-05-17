В Ярославле пьяный мужчина порвал флаг с воинской символикой, возбуждено дело

Москва17 мая Вести.Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в Ярославской области после сообщений о том, что пьяный мужчина порвал стяг с воинской символикой, сообщает СК РФ.

В ведомстве отметили, что соответствующее видео было размещено в социальных медиа.

В городе Ярославле мужчина, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порвал часть стяга с воинской символикой и георгиевской лентой, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне говорится в публикации Следкома в MAX

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования этого уголовного дела и установленных обстоятельствах.