Москва16 апрВести.Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя поселка Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасии, он подозревается в реабилитации нацизма в интернете, сообщается в MAX-канале регионального управления Следственного комитета РФ.
Следствие установило, что подозреваемый разместил на своей личной странице в социальной сети сообщения с негативной оценкой георгиевской ленты - официального символа воинской славы России.
По уголовному делу выполняются необходимые следственные действияотмечается в сообщении
Назначены судебные лингвистическая и историческая экспертизы размещенных материалов.