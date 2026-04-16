СК: в Хакасии возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма в интернете

Житель Хакасии обвиняется в реабилитации нацизма в интернете СК: в Хакасии возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма в интернете

Москва16 апр Вести.Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя поселка Усть-Абакан Усть-Абаканского района Хакасии, он подозревается в реабилитации нацизма в интернете, сообщается в MAX-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что подозреваемый разместил на своей личной странице в социальной сети сообщения с негативной оценкой георгиевской ленты - официального символа воинской славы России.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия отмечается в сообщении

Назначены судебные лингвистическая и историческая экспертизы размещенных материалов.