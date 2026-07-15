Подросток из Коряжмы подозревается в публичной демонстрации нацистской символики

Подросток из Коряжмы подозревается в публичной демонстрации нацистской символики Подросток из Коряжмы подозревается в публичной демонстрации нацистской символики

Москва15 июл Вести.В Коряжме 17-летний местный житель подозревается в публичной демонстрации символики нацистской организации. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, в январе подозреваемый в одном из мессенджеров разместил пост с изображением нацисткой символики. Ко всему прочему, ранее несовершеннолетний уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных действий.

Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Коряжмы, подозреваемого … [по] ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, идет работу по сбору доказательств.

Дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Архангельской области.