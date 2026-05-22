Москва22 маяВести.В Коряжме Архангельской области завели уголовное дело на 29‑летнего осуждённого, который угрожал сотруднику колонии, сообщает Следственное управление СК Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По версии следствия, в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области подозреваемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника колонии, сопровождавшего его из прогулочного дворика, желая воспрепятствовать его служебной деятельности, угрожал представителю власти применением физической силыуточняется в сообщении ведомства
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.
За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность: речь идёт о ч. 2 ст. 321 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности»).