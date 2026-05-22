В Архангельской области завели дело на заключенного за угрозы сотруднику колонии

Москва22 мая Вести.В Коряжме Архангельской области завели уголовное дело на 29‑летнего осуждённого, который угрожал сотруднику колонии, сообщает Следственное управление СК Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области подозреваемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника колонии, сопровождавшего его из прогулочного дворика, желая воспрепятствовать его служебной деятельности, угрожал представителю власти применением физической силы уточняется в сообщении ведомства

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность: речь идёт о ч. 2 ст. 321 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности»).