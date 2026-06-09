В Луховицах завели дело о незаконном удержании мужчины в реабилитационном центре Следком завел дело на сотрудников реабилитационного центра в Луховицах

Москва9 июн Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания в реабилитационном центре услуг, небезопасных для жизни, а также незаконного лишения свободы. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по региону на платформе MAX.

Следователем следственного отдела по г. Коломна ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по информации СМИ по факту оказания в реабилитационном центре услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконного лишения свободы постояльца (п. "а" ч. 2 ст. 127, п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ) говорится в публикации Следкома

Из сообщений СМИ, по которым началась проверка, следует, что сотрудники центра поместили мужчину в учреждение в Луховицах, удерживали его и заставили подписать бумаги о якобы добровольном пребывании. Позже ему удалось сбежать.

В настоящее время следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Проводятся допросы и обыски. В ближайшее время будет назначено проведение судебных экспертиз.