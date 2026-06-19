В Приморье задержан сбежавший из психбольницы пациент Полицеские задержали в Приморье сбежавшего из специализированного медучреждения

Москва19 июн Вести.Полцейские в Партизанском округе Приморского края задержали мужчину, страдающего тяжелым психическим расстройством, он самовольно покинул медицинское учреждение, где проходил лечение, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Ранее суд обязал 36-летнего жителя поселка Волчанец пройти лечение в специализированном медицинском учреждении. Но пациент самовольно покинул больницу и перестал появляться на приемах. В связи со склонностью мужчины к совершению противоправных поступков мировой судья постановил принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. В полицию обратились несколько жителей округа и сообщили о странном поведении мужчины, попытках проникновения на высотные конструкции, угрозах собственной жизни и здоровью прохожих.

В ходе задержания гражданин оказал сопротивление, в связи с чем к нему были применены физическая сила и специальные средства отмечается в сообщении

Мужчина передан медикам и помещен в стационар.