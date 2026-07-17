Приморца в четвертый раз осудили за пьяное вождение Житель Артема получил четвертую судимость за пьяное вождение

Москва17 июл Вести.Артемовский городской суд вынес местному жителю четвертый приговор за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.

Трижды судимый по аналогичной статье мужчина проигнорировал требование сотрудника полиции об остановке на улице Кирова в Артеме. Вместо этого водитель попытался скрыться, а остановившись, отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснил, что в день совершения преступления транспортным средством не управлял отметили в пресс-службе

Мужчине назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Транспортное средство - Toyota Vista - конфисковано.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.