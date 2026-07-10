В Красноярском крае у мужчины изъяли Range Rover за 2,2 млн за пьяную езду

В Ачинске у водителя конфисковали Range Rover за повторную пьяную езду В Красноярском крае у мужчины изъяли Range Rover за 2,2 млн за пьяную езду

Москва10 июл Вести.В Ачинске у 38-летнего местного жителя конфисковали Land Rover Range Rover стоимостью более 2,2 миллиона рублей за повторное нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края на платформе MAX.

Весной текущего года мужчина, который уже был лишен водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования, опять сел за руль. Проехав совсем немного, он потерял контроль над машиной и вылетел в кювет, где его заметили полицейские.

На месте водитель согласился пройти тест на алкоголь. Прибор показал отсутствие опьянения, однако инспекторы заметили внешние признаки и направили нарушителя к врачу. Там он отказался от прохождения медосвидетельствования.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил ему 300 часов обязательных работ с лишением прав на два года. Кроме того, по требованию прокурора внедорожник конфискован в пользу государства.

Самым ощутимым последствием стала конфискация автомобиля. По ходатайству прокурора суд обратил в собственность государства принадлежащий осужденному Land Rover Range Rover стоимостью более 2,2 млн руб говорится в публикации

До исполнения приговора на машину сохранен арест.