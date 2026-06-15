Водитель осужден за повторное вождение в нетрезвом виде в Хабаровском крае В Хабаровском крае осужден управлявший автомобилем нетрезвый водитель

Москва15 июн Вести.Суд вынес приговор в отношении 50-летнего водителя управление повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщается в MAX-канале прокуратуры Хабаровского края.

Судом установлено, что в феврале 2026 года мужчина ехал за рулем иномарки. Ее остановили инспекторы ГАИ, которые и выявили у него признаки опьянения. Выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Суд приговорил его к 60 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года отмечается в сообщении

Его автомобиль конфискован.