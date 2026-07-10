BMW X5 пьяного водителя был конфискован в Приморском крае Житель Арсеньева осужден за пьяное вождение, его BMW X5 конфискован

Москва10 июл Вести.Два года ограничения свободы получил житель приморского Арсеньева за повторное вождение в состоянии опьянения, его дорогостоящий автомобиль конфискован в доход государства, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

В судебном заседании установлено, что в марте 2026 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем BMW X5 и был задержан сотрудниками ДПС на территории города Арсеньева. При этом осужденный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние, однако должных выводов для себя не сделал отметили в пресс-службе

Помимо основного наказания, суд также лишил мужчину права управления транспортными средствами на пять лет.

Исполнение приговора в части конфискации автомобиля в доход государства поставлено прокуратурой на контроль.