Водителя из Москвы оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду, машину изъяли

Москвич лишился авто и попал на 200 тысяч штрафа за пьяную езду Водителя из Москвы оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду, машину изъяли

Москва14 июн Вести.Москвич лишился машины и был оштрафован на 200 тысяч рублей за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила в MAX столичная прокуратура.

По данным ведомства, 36-летнего обладателя Nissan Note остановили правоохранители. Он сел за руль, будучи пьяным и не имея водительских прав. Вскоре выяснилось, что ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление этим же автомобилем в нетрезвом виде.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянении лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) и приговорил к штрафу в размере 200 тыс. рублей говорится в сообщении ведомства

Нарушителя лишили водительских прав на 2 года, приговор вступил в законную силу.