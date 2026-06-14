Москва14 июнВести.Москвич лишился машины и был оштрафован на 200 тысяч рублей за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила в MAX столичная прокуратура.
По данным ведомства, 36-летнего обладателя Nissan Note остановили правоохранители. Он сел за руль, будучи пьяным и не имея водительских прав. Вскоре выяснилось, что ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление этим же автомобилем в нетрезвом виде.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянении лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) и приговорил к штрафу в размере 200 тыс. рублейговорится в сообщении ведомства
Нарушителя лишили водительских прав на 2 года, приговор вступил в законную силу.