ВС: нельзя лишать прав водителя, если его личность установлена только с его слов Верховный суд разрешил не лишать прав водителей с неустановленной личностью

Москва7 авг Вести.Верховный суд России постановил, что лишать прав за пьяное вождение нельзя, если личность водителя не подтверждена официальными документами, а только названа им самим. Такое решение содержится в материалах дела жителя Новосибирска Дмитрия Шелухина, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

Верховный суд признал незаконным лишение прав водителя за нетрезвую езду в том случае, если его личность установлена только с его же слов и не подтверждена документально говорится в публикации

Согласно документу, Дмитрия Шелухина лишили водительских прав после того, как его автомобиль Toyota остановили сотрудники ГИБДД. Находившийся за рулем мужчина с признаками опьянения не предъявил документы. Он назвался владельцем машины Дмитрием Шелухиным, и на этом основании суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на шесть месяцев.

Позже выяснилось, что за рулем был двоюродный брат владельца авто – внешне похожий, но не он сам. Инспекторы в суде подтвердили, что личность устанавливали только по его словам и сверке с фото в базе, без документов.

Верховный суд счел это неустранимым сомнением в виновности и постановил трактовать его в пользу мужчины. Решение нижестоящих судов отменено.