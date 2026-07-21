ВС разрешил водителям РФ не иметь при себе распечатку электронного полиса ОСАГО

Водителям РФ разрешили не иметь при себе печатную копию полиса ОСАГО ВС разрешил водителям РФ не иметь при себе распечатку электронного полиса ОСАГО

Москва21 июл Вести.Водитель имеет право не иметь при себе бумажную версию электронного страхового полиса ОСАГО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее решение Верховного суда (ВС) РФ.

Уточняется, что 19 октября 2024 года жителя Свердловской области Михаила Лопатина в ходе поездки остановил инспектор ГИБДД для проверки документов. Водитель оформил полис ОСАГО, однако не имел его при себе в бумажном виде, в результате чего ему выписали штраф в размере 500 рублей.

Водитель обжаловал решение и в ходе разбирательства дошел до суда. ВС постановил, что на момент остановки Лопатина у него был электронный страховой полис, срок действия которого не истек, из-за чего в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения.

Таким образом, постановление инспектора ДПС ОВ ГИБДД МО МВД России "Алапаевский" от 19 октября 2024 года в отношении Лопатина М. П. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежит отмене отмечается в публикации

17 июля глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что курьеров, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) нужно обязать покупать аналог полиса ОСАГО.