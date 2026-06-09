Москва9 июн Вести.Управляющий партнер компании "Скрипченко и партнеры", юрист Виктор Скрипченко в интервью ИС "Вести" объяснил отказ Верховного суда России виновнику ДТП в списании долга через банкротство.

Верховный суд России отказал виновнику ДТП, у которого не было полиса ОСАГО, в списании долга через банкротство. По словам юриста, отсутствие полиса указывает на недобросовестность нарушителя.

В деле, которое мы обсуждаем, суд указал на то, что на момент, когда ДТП произошло, лицо находилось уже в процедуре банкротства. Соответственно, задолженность по решению суда сформировалась уже после признания лица банкротом. И в силу того, что она сформировалась по решению суда, вступившему в законную силу после признания банкротом, в таком случае задолженность эта не была списана сказал эксперт

Юрист отметил, что в данном случае виновник ДТП объявил себя банкротом, именно чтобы не платить ущерб. Если бы у него была задолженность до аварии, и он указал бы на это, то, скорее всего, долг был бы списан.

Как раз-таки отсутствие полиса ОСАГО говорит о том, что гражданин, управляя транспортным средством, изначально начал нарушать законодательство. И такие процедуры банкротства находятся под пристальным вниманием… Отсутствие полиса ОСАГО, что изначально говорит о том, что гражданин действовал недобросовестно. А это все-таки в процедуре банкротства очень важный аспект. Все-таки задолженность не должна сформироваться из воздуха, просто потому что гражданин не хочет платить, не желает исполнять свои обязанности объяснил Скрипченко

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" Антон Палюнин напомнил, что при неуплате алиментов с течением времени нарастает мера ответственности.