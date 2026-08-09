Эксперт Юсова: ОСАГО не спасет водителей от последствий ветра и града

Эксперт объяснила, почему ОСАГО не возместит водителям ущерб от непогоды Эксперт Юсова: ОСАГО не спасет водителей от последствий ветра и града

Москва9 авг Вести.Ливни, град и ураганы этим летом уже повредили тысячи автомобилей в Москве и регионах. Единственным инструментом защиты машины от последствий стихии остается добровольное каско, а ОСАГО в таких случаях не работает, заявила начальник управления выплат по автострахованию Росгосстраха Людмила Юсова в интервью изданию "Газета.Ru".

ОСАГО покрывает лишь ответственность водителя перед другими участниками движения, но не ущерб от природных катаклизмов. Спасти машину от финансовых последствий непогоды может только полное каско, включающее возмещение ущерба от стихийных бедствий.

Статистика за январь - июль 2026 года наглядно показывает масштаб проблемы: 57% всех обращений по риску "стихийное бедствие" пришлись на повреждения автомобилей от града. На втором месте - деревья, упавшие на машины при шквалистом ветре, на третьем - подтопления, пояснила Юсова.

Между тем риски повреждений больше не ограничены обычными "дождливыми" регионами. Сейчас обращения поступают отовсюду - от Кемеровской области до Ставрополья и Краснодарского края, заключила Юсова.

Юрист Лев Воропаев рассказал, как получить компенсацию за падение дерева на автомобиль.