Москва1 авг Вести.В России с 1 августа вступили в силу новые правила ОСАГО, утвержденные Центробанком. В частности, если водитель отказывается от полиса до того, как он начал действовать, то имеет право вернуть часть стоимости страховки. До этого деньги не возвращали.

Еще одно нововведение – в ОСАГО теперь нет конкретной суммы выплаты при ДТП. Речь идет об оформлении европротокола. Ранее если последствия аварии были зафиксированы на фото, и у водителей нет разногласий, то максимальная компенсация составляла 400 тысяч рублей. Если же у водителей разногласия все-таки есть, то 200 тысяч. Отсутствие фотографий же снижало размер выплаты до 100 тысяч.

Третье изменение касается документов, которые необходимы при заключении договора ОСАГО, если автомобилем будет пользоваться супруг погибшего участника СВО.