Минфин подготовил поправки в закон об ОСАГО по лимиту выплаты за ремонт авто

В РФ могут изменить закон об ОСАГО в части ограничения выплаты за ремонт авто Минфин подготовил поправки в закон об ОСАГО по лимиту выплаты за ремонт авто

Москва30 июл Вести.Министерство финансов России разработало поправки в закон об ОСАГО, которые предполагают введение запрета на превышение размера полного лимита имущественной выплаты страховщика за ремонт автомобиля в размере 400 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство разработало проект по поручению вице-премьера России Александра Новака. Оно было дано с целью исполнения постановления Конституционного суда России по теме ОСАГО и определения предельных выплат при оценке ремонта автомобиля.

Если рыночная стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства превышает страховую сумму, а его стоимость, рассчитанная по методике Банка России, не выходит за рамки страховой суммы, потерпевший имеет право... требовать страховое возмещение в денежной форме, а страховщик обязан его выплатить в размере, равном страховой сумме говорится в пояснительной записке к законопроекту

Такой же подход предлагается распространить в том числе на выплаты по европротоколу.

Ранее стало известно, что теперь водители в РФ могут не иметь при себе бумажную версию электронного страхового полиса ОСАГО.