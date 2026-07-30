Москва30 июлВести.Министерство финансов России разработало поправки в закон об ОСАГО, которые предполагают введение запрета на превышение размера полного лимита имущественной выплаты страховщика за ремонт автомобиля в размере 400 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство разработало проект по поручению вице-премьера России Александра Новака. Оно было дано с целью исполнения постановления Конституционного суда России по теме ОСАГО и определения предельных выплат при оценке ремонта автомобиля.
Если рыночная стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства превышает страховую сумму, а его стоимость, рассчитанная по методике Банка России, не выходит за рамки страховой суммы, потерпевший имеет право... требовать страховое возмещение в денежной форме, а страховщик обязан его выплатить в размере, равном страховой суммеговорится в пояснительной записке к законопроекту
Такой же подход предлагается распространить в том числе на выплаты по европротоколу.
Ранее стало известно, что теперь водители в РФ могут не иметь при себе бумажную версию электронного страхового полиса ОСАГО.