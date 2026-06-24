Госдума отказалась повышать до 300 тыс руб максимум выплат по европротоколу

ГД отклонила проект повышения до 300 тыс руб максимума выплат по европротоколу Госдума отказалась повышать до 300 тыс руб максимум выплат по европротоколу

Москва24 июн Вести.Госдума отклонила законопроект о повышении до 300 тысяч рублей максимума выплат по европротоколу в рамках ОСАГО при наличии разногласий участников ДТП.

Проект был внесен депутатами фракции "Новые люди". В среду нижняя палата российского парламента отклонила его в первом чтении.

Сейчас максимальный размер страхового возмещения по европротоколу составляет 200 тысяч рублей. В законопроекте предлагалось увеличить сумму выплат по упрощенной процедуре оформления ДТП до 300 тысяч рублей, учитывая серьезный рост стоимости машин.

Против инициативы выступил думский комитет по финансовому рынку.

Законодатели отметили, что рост стоимости авто из-за повышения утилизационного сбора не влияет непосредственно на стоимость ремонта машин, а предельный размер страхового возмещения уже был увеличен в прошлом году со 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщал, что европротокол стали активно использовать мошенники для незаконных выплат по ОСАГО.