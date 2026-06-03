Москва3 июн Вести.Объединение малого и среднего предпринимательства "Опора России" выдвинуло предложение провести комплексную реформу ОСАГО, которая внесет изменения как в основной закон, так и в расчет стоимости восстановительного ремонта автомобилей. Соответствующие документы были направлены в Госдуму и Банк России на имя его председателя Эльвиры Набиуллиной, сообщают "Ведомости".

В документе отмечается, что действующие страховые суммы – 500 000 руб. за вред жизни и здоровью и 400 000 руб. за ущерб имуществу – не были пересмотрены с 2014 года. За этот период средняя стоимость полиса увеличилась более чем в четыре раза - с 1800 до 7500 руб. Объединение считает, что было бы разумно повысить лимит выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб., за ущерб имуществу – до 1,8 млн руб., а также закрепить их ежегодную индексацию.

Также в "Опоре России" предложили внести поправки в методики расчета денежного возмещения. Они предлагают страховщикам исключить коэффициент износа запчастей из расчета их стоимости при денежном возмещении.

По мнению авторов инициативы, полученных средств бывает недостаточно для ремонта автомобиля на официальных станциях технического обслуживания (СТО), из-за чего автовладельцам приходится обращаться в небольшие гаражные мастерские или вовсе отказываться от идеи восстановления своего транспортного средства, что негативно влияет как на безопасность дорожного движения, так и на развитие легального рынка авторемонта.

В бизнес-объединении настаивают на введении квоты: доля автомобилей, направляемых на официальные СТО, должна составлять не менее 30% от общего числа страховых случаев. Это позволит увеличить загрузку легальных сервисов, повысить качество ремонта и обеспечить использование комплектующих, соответствующих требованиям производителей автомобилей, отмечают инициаторы говорится в материале

Также в документе предлагается создать единую методику расчета расходов на восстановительный ремонт. Проблема в том, что справочники Российского союза автостраховщиков (РСА) сильно занижают фактические затраты автосервисов: вместо 2500–3500 руб. за нормо‑час в них указаны лишь 960–1100 руб.

Для решения этой проблемы "Опора России" предлагает включить в выборку данные дилерских организаций, обязать формировать не менее 75% выборки из сведений авторемонтных организаций и перейти к расчету нормо-часа на основе розничных цен для частного клиента. Для поставщиков данных предлагается ввести фильтр качества.

Справочники РСА при определении стоимости запчастей нередко ориентируются на наиболее дешевые предложения на рынке. По мнению представителей автобизнеса, такой подход не позволяет закупать детали надлежащего качества и создает разрыв между размером страхового возмещения и реальной стоимостью ремонта. В конечном итоге это снижает привлекательность работы с ОСАГО для легальных автосервисов и способствует росту доли полулегального сектора ремонта пишут "Ведомости"

По мнению представителя комитета "Опоры России" по автобизнесу, гендиректора MCService Виктора Комышана, из-за роста налоговой нагрузки и снижения покупательной способности перекос в пользу нелегальных и полулегальных автосервисов становится все сильнее. В этих условиях ОСАГО остается одним из немногих источников загрузки для легальных СТО и помогает поддерживать безопасность дорожного движения, добавил он.

Президент Союза экспертов-техников Сергей Дорофеев отметил, что пора либо пересматривать лимиты с приближением справочников к реалиям рынка, либо признать, что по единой методике страховщики определяют не размер расходов на ремонт, а лишь размер страховой выплаты в пределах своих обязательств.

В свою очередь, директор по методологии ОСАГО и международных систем страхования "Росгосстраха" Егор Светлов сказал, что необходимость пересмотра лимитов выплат по ОСАГО назрела давно, так как стоимость ремонта автомобилей за последние годы существенно выросла. Однако любое увеличение страховых сумм должно рассматриваться в увязке с тарифной политикой, отметил он. Светлов считает, что если индексация страховых сумм будет сопровождаться соответствующим расширением тарифного коридора, то этот подход можно считать положительным. Но повышение лимитов без учета влияния на экономику продукта может создать дополнительную нагрузку на страховщиков, заключил он.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей по итогам первого квартала 2026 года достигла 25,3 тысячи руб. - за год цена страховки выросла на 17%. Существенное подорожание затронуло и водителей с аварийной историей - для них средняя стоимость ОСАГО увеличилась на 15% – до 32,4 тысячи руб.