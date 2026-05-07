ЦБ разрешил возврат средств за ОСАГО при отказе от него до начала договора

Водителям при отказе от полиса ОСАГО до начала договора вернут часть премии ЦБ разрешил возврат средств за ОСАГО при отказе от него до начала договора

Москва7 мая Вести.Банк России предложил новые правила для ОСАГО. Так, водителям, отказавшимся от полиса до начала действия договора, могут вернуть часть страховой премии, следует из проекта указания ЦБ, опубликованном 6 мая.

В случае отказа от полиса до начала его действия потребители смогут вернуть часть средств. Однако из суммы вычтут 22% — расходы страховщика на ведение дела и отчисления в резервы.

Действующие правила не предусматривают возврата премии при досрочном прекращении договора, даже если страхование еще не началось.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) посоветовали водителям иметь при себе бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе интернета. Бумажный полис поможет доказать инспектору ГИБДД, что водитель выполнил обязательства по страхованию ответственности.