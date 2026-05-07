Москва7 маяВести.Банк России предложил новые правила для ОСАГО. Так, водителям, отказавшимся от полиса до начала действия договора, могут вернуть часть страховой премии, следует из проекта указания ЦБ, опубликованном 6 мая.
В случае отказа от полиса до начала его действия потребители смогут вернуть часть средств. Однако из суммы вычтут 22% — расходы страховщика на ведение дела и отчисления в резервы.
Действующие правила не предусматривают возврата премии при досрочном прекращении договора, даже если страхование еще не началось.
Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) посоветовали водителям иметь при себе бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе интернета. Бумажный полис поможет доказать инспектору ГИБДД, что водитель выполнил обязательства по страхованию ответственности.