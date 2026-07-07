Эксперт: полис ОСАГО можно предъявлять как в бумажном, так и в электронном виде

Автоюрист - о правилах предъявления электронного ОСАГО Эксперт: полис ОСАГО можно предъявлять как в бумажном, так и в электронном виде

Москва7 июл Вести.Автомобилисты могут иметь при себе как бумажный, так и электронный полис ОСАГО. Документ в онлайн-формате можно показать сотруднику ГИБДД в телефоне или попросить его проверить в базе, объяснил автоюрист Дмитрий Смирнов в интервью ИС "Вести".

Если водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства необходимо предъявлять по требованию сотрудника в бумажном варианте, то в отношении полиса ОСАГО говорится о том, что он может быть оформлен в электронном виде… Автомобилистам законодательно дана возможность иметь как бумажный полис, так и электронный. Его мы либо показываем в телефоне, в личном кабинете, либо просим сотрудника ГИБДД посмотреть по базе. Другого варианта здесь попросту нет объяснил эксперт

Автоюрист также оценил возможность перехода оформления полиса полностью в электронный формат.

Я думаю, что со временем так будет удобнее большинству, когда не нужно никуда ехать, посещать офис страховой компании, можно зарегистрироваться, войти в личный кабинет, подтянуть данные по себе и по автомобилю, например, через тот же портал "Госуслуг" и также в электронном виде получить документ. Более того, сейчас страховые компании, работающие в сегменте ОСАГО, уже достаточно плотно переводят все, в том числе и осмотры поврежденных автомобилей, в электронный вид рассказал Дмитрий Смирнов

Ранее Верховный суд отменил штраф за предоставление сотруднику ГИБДД электронного полиса ОСАГО и фактически разъяснил: отсутствие бумажной копии электронного полиса само по себе не является нарушением.