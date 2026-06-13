В Госдуме предложили оформлять полис ОСАГО на водителя В ГД предложили ввести персональный полис ОСАГО для водителей

Москва13 июн Вести.Водители в России должны получить возможность оформлять персональный полис ОСАГО, с которым можно будет садиться за руль любой машины. Так считает глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов. Свое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

При этом, подчеркнул депутат, нужно сохранить возможность, когда полис ОСАГО привязывается к транспортному средству. Это выгодно, как заметил Нилов, если в семье несколько водителей и один автомобиль.

Однако, если один водитель, например, управляет и автомобилем, и мотоциклом, то это "одна и та же его ответственность", заметил Нилов. В таких случаях, добавил депутат, нужно разрешить привязывать страховой полис к конкретному водителю.

Это была бы нормальная, работающая схема, когда бы обладатель этого полиса имел право управлять любым транспортным средством соответствующей категории пояснил Нилов

Это, как добавил депутат, позволило бы также легально работать сервисам типа "трезвый водитель", когда человек вызывает другого водителя, чтобы он сел за руль авто, например, подвыпившего автовладельца. Зачастую эту услуга оказывают с нарушениями, поскольку вызванный водитель не вписан в полис ОСАГО на конкретный автомобиль. Такая же ситуация складывается при услуге "валет-паркинга", когда возле заведений работают профессиональные парковщики.