В ГД призвали обязать курьеров на СИМ оформлять аналог полиса ОСАГО Депутат Нилов: аналог ОСАГО для СИМ курьеров необходим

Москва17 июл Вести.Курьеров, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) нужно обязать покупать аналог полиса ОСАГО, процитировал ТАСС главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности, в обязательном порядке [необходимо] наличие такого же страхового продукта, как ОСАГО, который страховал бы их гражданскую ответственность отметил законотворец

По мнению Нилова, введение аналога полиса страхования автогражданской ответственности нужно, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, включая пешеходов.