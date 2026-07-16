В России с 2027 года могут исчезнуть штрафы за ряд мелких нарушений Аналитик Хрулев: Госдума подготовила законопроект об отмене 28 штрафов

Москва16 июл Вести.Депутаты Государственной думы разработали законопроект, который предусматривает отмену 28 административных штрафов за незначительные правонарушения, а также за отсутствие документов, сведения о которых содержатся в государственных базах данных.

Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев заявил агентству "Прайм", что такие изменения позволят сотрудникам полиции сосредоточиться на более серьезных правонарушениях.

Если инициатива будет одобрена, то соответствующий закон может вступить в силу с января 2027 года.

Эксперт рассказал, что среди предлагаемых изменений — отмена наказаний за отсутствие водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если информацию можно проверить через электронные системы.

Кроме того, предлагается исключить штрафы за некоторые нарушения, связанные с потерей паспорта по неосторожности и с проживанием без регистрации.

Кроме того, могут быть отменены штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по железнодорожным путям, незначительные нарушения при установке государственных номеров, безопасную тонировку стекол и небольшие перепланировки.

Ранее в России предложили штрафовать владельцев магазинов за демонстрацию обнаженных манекенов в витринах и в торговых залах.