Депутат Чаплин: двойное наказание для водителей отменили с 1 июля 2026 года

В России отменили двойное наказание водителей за одно нарушение Депутат Чаплин: двойное наказание для водителей отменили с 1 июля 2026 года

Москва1 июл Вести.Применение двойного наказания для автомобилистов за одно правонарушение с 1 июля 2026 года невозможно. Такой механизм перестал действовать, заверил член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Двойное наказание порождало "правовую неопределенность", рассказал Чаплин NEWS.ru. По его словам, за одно нарушение водитель мог и штраф получить, и лишиться водительских прав.

Теперь таких ситуаций не будет. Это важное изменение, которое делает систему наказаний более справедливой подчеркнул депутат Чаплин

По мнению депутата, это соответствует принципу правовой определенности и формирует справедливую систему ответственности.

Принцип "один проступок - одно наказание" действует в большинстве развитых стран. В РФ до недавнего времени оставались лазейки, позволяющие использовать несколько видов ответственности за одно и то же событие.

Отмена двойного наказания за одно нарушение снизит уровень стресса у водителей. Это, в свою очередь, положительно скажется на безопасности дорожного движения.

История с двойными наказаниями началась еще в 2023 году. Водители стали сталкиваться с ситуациями, когда их за одно правонарушение привлекали сначала к административной ответственности, а затем и к уголовной. Административное наказание отменяли, если по тому же факту возбуждалось уголовное дело только после череды судебных процессов, включая рассмотрение в Конституционном суде. Сейчас порядок отмены закреплен и в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Важные поправки в Кодекс об административных правонарушениях подписал в конце июня президент России Владимир Путин.