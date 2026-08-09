В РФ ужесточат правила оплаты штрафов ПДД для машин с иностранными номерами

Срок оплаты штрафов для машин с иностранными номерами сократят до суток В РФ ужесточат правила оплаты штрафов ПДД для машин с иностранными номерами

Москва9 авг Вести.Правительство России намерено сократить срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами с 60 дней до одних суток. Законопроект планируется внести в Государственную думу в феврале 2027 года, передает ТАСС.

В МВД РФ пояснили, что действующий 60-дневный срок позволяет иностранным водителям покидать территорию России без уплаты назначенных штрафов.

По новым правилам, если штраф не будет погашен в течение суток со дня вступления постановления в силу, транспортное средство будет задержано до полного погашения задолженности. Законопроект поступит на рассмотрение кабмина в сентябре 2026 года.