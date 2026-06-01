Семь изменений в правилах: с июня водителей в РФ ждут рейды ГАИ и другие новинки Семь важных изменений для водителей вступают в силу после 1 июня

Москва1 июн Вести.Водителей в России ждут с начала лета семь важных изменений. Водителей призывают быть готовыми к частым проверкам со стороны инспекторов ГАИ. В июне сотрудники московской Госавтоинспекции планируют провести рейды по контролю за тонировкой автомобильных стекол.

Инспекторы продолжат уделять особое внимание безопасности детей на дорогах. Также продолжатся рейды "Велокурьер" и "Нетрезвый водитель". В июне упростилось оформление нетрезвых водителей, сообщает AutoNews. Вступили законы, которые сократили количество оформляемых бумаг. Раньше при задержании нетрезвого водителя инспекторам ГАИ-ГИБДД нужно было заполнить от трех до пяти документов. Сейчас сотрудники ГАИ могут делать пометки об отстранении от управления транспортным средством и о задержании машины в других документах.

В центре Санкт-Петербурга с 1 июня вступили в силу новые тарифы на парковку.

Максимальный тариф достигнет 360 рублей в час, а минимальный — 100 рублей отмечается в принятых правительством города документах

Если вы только собираетесь приобрести машину, то ее покупку лучше отложить на вторую половину месяца – на конец отчетного квартала, советует глава агентства "Автостат" Сергей Целиков. Тогда автодилеры смогут предложить покупателям более выгодные условия покупки. Но резких скачков цен никто сейчас не обещает.

С другой стороны, в России отмечается снижение цен на подержанные машины в рамках 5-7%. В среднем скидки составляют порядка 100-150 тысяч рублей. Эти колебания объясняются укреплением курса рубля. Указанные изменения цены коснутся лишь автомобилей с двигателем мощностью менее 160 лошадиных сил. Для более мощных машин укрепление курса рубля полностью нивелируется повышением утильсбора. Правительство также занялось разработкой единого реестра контроля за пробегом автомобилей.

Еще одно важное новшество касается сроков хранения невостребованных автомобилей на таможне. Срок хранения с начала лета сокращается вдвое – с 60 до 30 дней. Если этот период истек, а владелец не явился, чтобы растаможить свое транспортное средство, автомобиль обращается в доход государства.

И последнее нововведение начала лета. Оно касается профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии. Теперь срок их временного пребывания в России увеличивается до 180 дней. Постановление правительства на эту тему опубликовано на официальном портале правовой информации. Постановление вступит в силу с 30 июня 2026 года. Это семь наиболее важных изменений, с которыми водители могут столкнуться с начала лета.