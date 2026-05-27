Доходы от штрафов за нарушение ПДД разрешат тратить только на улучшение дорог

Москва27 мая Вести.Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) исключительно на ликвидацию аварийно-опасных участков и совершенствование дорожного движения, следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, в РФ планируется законодательно закрепить возможность использования субъектами бюджетных средств дорожных фондов, которые поступили от штрафов за нарушение ПДД, исключительно в целях улучшения состояния дорог.

Соответствующие изменения должны быть внесены в нормативные акты субъектов уже в этом году. Реализация задачи поручена исполнительным органам регионов.

Ранее юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун рассказала, что за грубые нарушения ПДД нельзя получить скидку в 25% при оплате штрафа, отметив, что видов таких нарушений всего 12.