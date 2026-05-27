Москва27 маяВести.Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) исключительно на ликвидацию аварийно-опасных участков и совершенствование дорожного движения, следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно документу, в РФ планируется законодательно закрепить возможность использования субъектами бюджетных средств дорожных фондов, которые поступили от штрафов за нарушение ПДД, исключительно в целях улучшения состояния дорог.
Соответствующие изменения должны быть внесены в нормативные акты субъектов уже в этом году. Реализация задачи поручена исполнительным органам регионов.
Ранее юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун рассказала, что за грубые нарушения ПДД нельзя получить скидку в 25% при оплате штрафа, отметив, что видов таких нарушений всего 12.