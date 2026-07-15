Политтехнолог Попов предложил штрафовать за размещение манекенов без одежды Политтехнолог Попов предложил цензурировать голые манекены в магазинах

Москва15 июл Вести.Политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов предложил штрафовать предпринимателей за размещение в торговых залах манекенов без одежды.

В своей инициативе он сослался на действующий закон о защите детей от вредной информации.

Если рассматривать гипотетическое введение специального штрафа именно за демонстрацию неодетых манекенов, логично было бы внедрить символический штраф в размере 50 тысяч рублей, чтобы мера была профилактической, а не разорительной для малого бизнеса сказал Попов в комментарии "Абзацу"

Ранее юрист Евгения Мазка предупредила о риске штрафа за прогулку в купальнике вне пляжа.