Москва7 июлВести.Управляющие компании многоквартирных домов будут получать штрафы в случае ограничения конкуренции операторов связи. Об этом депутат Госдумы Евгений Попов написал в своем канале в MAX, сообщает ИС "Вести".
Как и обещал, продолжаем дорабатывать наш с вами прекрасный закон "об отмене цифрового рабства". Не все участники рынка торопятся его соблюдать. Но сегодня мы добавили недобросовестным управляющим компаниям мотивации. Ввели штрафы за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Для должностных лиц штрафы составят от 10 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тыс. рублейзаявил он
Попов намерен реагировать на обращения граждан, если УК будут не допускать в дом оператора связи.
Будем разбираться в ручном режиме, пока закон не заработал на полную катушкуотметил он
Ранее Попов сообщал, что граждане пожаловались на российского застройщика, который ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре дома.