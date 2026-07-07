Управляющим компаниям выпишут штрафы за ограничения для операторов связи Депутат Попов: УК жилых домов будут штрафовать за недопуск операторов связи

Москва7 июл Вести.Управляющие компании многоквартирных домов будут получать штрафы в случае ограничения конкуренции операторов связи. Об этом депутат Госдумы Евгений Попов написал в своем канале в MAX, сообщает ИС "Вести".

Как и обещал, продолжаем дорабатывать наш с вами прекрасный закон "об отмене цифрового рабства". Не все участники рынка торопятся его соблюдать. Но сегодня мы добавили недобросовестным управляющим компаниям мотивации. Ввели штрафы за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Для должностных лиц штрафы составят от 10 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тыс. рублей заявил он

Попов намерен реагировать на обращения граждан, если УК будут не допускать в дом оператора связи.

Будем разбираться в ручном режиме, пока закон не заработал на полную катушку отметил он

Ранее Попов сообщал, что граждане пожаловались на российского застройщика, который ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре дома.