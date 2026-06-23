В России намерены бороться с проблемой утечки абонентских баз бизнесов Депутат Попов: скоро будут предложены меры по борьбе с перехватом бизнес-звонков

Москва23 июн Вести.В России будут бороться с проблемой перехвата звонков бизнесов и утечки абонентских баз, рассказал в интервью ИС "Вести" зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.

Депутат отметил, что перехват звонков компаний – инструмент недобросовестной конкуренции, из-за которого бизнес теряет клиентов. Эту проблему и меры реагирования Евгений Попов обсудил с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым.

Тут работает схема перехвата звонков недобросовестными конкурентами, когда, например, потенциальный клиент звонит в компанию, после этого его номер оказывается у десятков конкурентов. Схема сложная. По мнению бизнеса, номера и базы предлагают чуть ли не по 70 рублей за номер, и мы, конечно, должны на это реагировать, поэтому с министром [цифрового развития] подробно сегодня это проговорили, меры в скором времени предложим. Сталкивается с этим огромное количество фирм, часто концы найти невозможно, но, поверьте, мы их найдем подчеркнул парламентарий

Попов добавил, что поднимет эту тему на заседании ИТ-комитета Госдумы, где будут рассмотрены пути ее решения на законодательном уровне.

Ранее издание "Известия" сообщало, что внедрение нейросетей в российские приложения может значительно сократить случаи, связанные с утечкой данных. По мнению члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, автоматизация поиска уязвимостей может изменить архитектуру безопасности.