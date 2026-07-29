Власти хотят лишить аферистов возможности закупать сим-боксы для обзвонов "Известия": оборудование для массовых обзвонов станет недоступным для мошенников

Москва29 июл Вести.Для борьбы с телефонным мошенничеством в России могут начать внесудебно блокировать объявления о продаже оборудования для массовых обзвонов, сообщают "Известия" со ссылкой на проект поправок в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", разосланный Минцифры на межведомственное согласование.

Страницы с объявлениями о продаже подобного оборудования попадут в единый реестр запрещенных ресурсов наравне с материалами порнографического характера, сведениями о наркотиках и так далее.

Под абонентскими терминалами, о которых идет речь в законопроекте, подразумевают так называемые сим-боксы - устройства, которые мошенники используют для массовых обзвонов граждан.

Сим-бокс - это программно-аппаратный прибор, который является шлюзом между интернетом и сетью мобильной связи. Сим-бокс обеспечивает удаленный доступ к установленной сим-карте, благодаря чему аферисты совершают телефонные звонки и рассылают текстовые сообщения неограниченному количеству абонентов.

Такое оборудование стало основным инструментом для целой индустрии хищения денег приводят "Известия" слова основателя компании "Интернет-Розыск" Игоря Бедерова

По мнению эксперта Олега Яблокова, своевременная блокировка подобных объявлений поможет ограничить доступ к несертифицированному оборудованию еще до того, как оно окажется у злоумышленников.

Между тем юрист Ольга Чирикова предупредила о новой схеме мошенничества, когда аферисты обзванивают граждан от имени поликлиник и пугают их лишением полиса ОМС.

Аферисты предлагают своим жертвам записаться на диспансеризацию, пройти обследование или же обновить данные в системе ЕМИАС. При этом злоумышленники всегда давят на срочность и на то, что им нужен код из смс, который на деле предоставит мошенникам доступ к личному кабинету гражданина на "Госуслугах".