Мошенники начали звонить от имени поликлиник и пугать аннулированием полиса ОМС Юрист предупредила о новой мошеннической схеме с полисом ОМС

Москва21 июл Вести.Юрист Ольга Чирикова предупредила о новой схеме мошенников, которые звонят россиянам от имени поликлиник и запугивают аннулированием полиса ОМС.

Как рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова, злоумышленники подстраиваются под официальные инфоповоды, чтобы усыпить бдительность жертв.

Когда активно ведется государственная или региональная информационная кампания по приглашению граждан пройти диспансеризацию, мошенники звонят людям и предлагают записаться на обследование. Или ссылаются на необходимость "перевести бумажную медкарту в электронную", "обновить данные в системе ЕМИАС". Так разговор выглядит осмысленным и полезным, а не просто выманиванием данных пояснила специалист

По ее словам, мошенники всегда давят на срочность.

"Надо прямо сейчас подтвердить запись", "Код действует всего пять минут" приводит примеры Чирикова

Но при этом, как уточняет эксперт, самим мошенникам запись к врачу на самом деле не нужна — им нужно совсем другое.

Их цель — выманить то, что откроет доступ к вашим ресурсам. Часто просят продиктовать код из смс ("для подтверждения записи"), назвать СНИЛС, паспортные данные или даже рост и вес. С помощью кода из смс злоумышленники получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах" отметила она

Иногда схема становится многоуровневой.

После получения доступа к "Госуслугам" с жертвой связываются уже от имени "службы поддержки портала" или "правоохранителей", сообщая о взломе и предлагая "перевести деньги на безопасный счет" предупредила юрист

Чирикова напомнила, что сотрудники медучреждений никогда не запрашивают по телефону коды из смс, номера СНИЛС и другие данные для доступа к аккаунтам.

Если вам звонят с подобным предложением — это мошенничество. В такой ситуации лучше сразу завершить разговор, а затем самостоятельно позвонить в поликлинику по номеру с официального сайта, чтобы проверить, действительно ли вам звонили. Также полезно включить двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах" и не переходить по подозрительным ссылкам заключила она

Как ранее сообщили в МВД России, теперь дистанционные мошенники не только занимаются хищениями денежных средств, но и активно стремятся к установлению психологического контроля над потенциальными жертвами.