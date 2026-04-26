В Москве мошенники звонят горожанам от лица сотрудников поликлиник

Депздрав Москвы предостерег горожан от звонящих под видом медиков мошенников В Москве мошенники звонят горожанам от лица сотрудников поликлиник

Москва26 апр Вести.В столичном Депздраве предупредили москвичей о распространенной схеме мошенничества от имени сотрудников медучреждений. Об этом ведомство сообщает в канале MAX.

Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками поликлиник, и приглашают на диспансеризацию. При этом они просят назвать личные данные, в том числе номер паспорта, СНИЛС и код из СМС для записи к врачу.

Помните: сотрудники московских поликлиник никогда не спрашивают личные данные и коды из СМС говорится в сообщении

Горожан призвали быть бдительными и никогда не называть посторонним свои персональные данные.