Москва27 апр Вести.Мошенники звонят москвичам, представляясь сотрудниками городских поликлиник. Под видом приглашения на диспансеризацию или записи к врачу они выманивают у жертв личные данные. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник: они звонят с приглашением на диспансеризацию и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу, говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Кроме того, в департаменте подчеркнули, что сотрудники столичных поликлиник никогда не запрашивают по телефону личные документы и коды из СМС-сообщений. Такие сведения нельзя передавать посторонним — с их помощью аферисты могут получить доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги".