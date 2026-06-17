Попов выступил против идеи наказывать за съемку недочетов при сдаче жилья

Депутат раскритиковал идею наказывать за съемку недочетов при сдаче жилья Попов выступил против идеи наказывать за съемку недочетов при сдаче жилья

Москва17 июн Вести.Депутат Госдумы Евгений Попов раскритиковал предложение законодательно запретить снимать жилье перед приемкой и ввести за это административную или уголовную ответственность. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале, сообщает ИС "Вести".

Депутат также предложил "под лупой рассмотреть" все будущие столичные объекты компании-застройщика, владелец которой выступил с идеей наказывать блогеров.

"Жирные коты" хотят строить бесконтрольно. Предлагают наказывать блогеров, которые публикуют контент о проблемах в ходе приемки квартир. … Если этот господин надумает строить что-либо на западе Москвы, жители которого доверили мне честь представлять их интересы в парламенте, каждый его объект вместе с москвичами рассмотрим под лупой. Кстати, присылайте фото и видео проблемных объектов этого "товарища". С удовольствием опубликую написал депутат Попов

На форуме "Движение" владелец группы компаний "Точно" Николай Амосов предложил ввести административную или уголовную ответственность за съемку жилья перед его приемкой. Он заявил, что любой "товарищ с телефоном" может сильно навредить репутации застройщика.

Ранее в Госдуме рассказали о самом надежном способе быстро проверить недвижимость на наличие арестов и запретов. Для проверки недвижимости достаточно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).