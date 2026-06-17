Москва17 июнВести.Депутат Госдумы Евгений Попов раскритиковал предложение законодательно запретить снимать жилье перед приемкой и ввести за это административную или уголовную ответственность. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале, сообщает ИС "Вести".
Депутат также предложил "под лупой рассмотреть" все будущие столичные объекты компании-застройщика, владелец которой выступил с идеей наказывать блогеров.
"Жирные коты" хотят строить бесконтрольно. Предлагают наказывать блогеров, которые публикуют контент о проблемах в ходе приемки квартир. … Если этот господин надумает строить что-либо на западе Москвы, жители которого доверили мне честь представлять их интересы в парламенте, каждый его объект вместе с москвичами рассмотрим под лупой. Кстати, присылайте фото и видео проблемных объектов этого "товарища". С удовольствием опубликуюнаписал депутат Попов
На форуме "Движение" владелец группы компаний "Точно" Николай Амосов предложил ввести административную или уголовную ответственность за съемку жилья перед его приемкой. Он заявил, что любой "товарищ с телефоном" может сильно навредить репутации застройщика.
Ранее в Госдуме рассказали о самом надежном способе быстро проверить недвижимость на наличие арестов и запретов. Для проверки недвижимости достаточно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).