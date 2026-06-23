Попов: закон о домашнем насилии заставит отказаться от насилия, а не от брака

Депутат Попов раскритиковал позицию Останиной по закону о домашнем насилии Попов: закон о домашнем насилии заставит отказаться от насилия, а не от брака

Москва23 июн Вести.Закон о запрете домашнего насилия заставит отказаться от насилия как такового, а не от вступления в брак, заявил депутат Госдумы РФ Евгений Попов в своем канале в МАХ.

Депутат прокомментировал слова главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, которая заявила, что закон о домашнем насилии отпугнет мужчин от вступления в брак. По ее словам, любое прикосновение к жене, "исходя из заявлений иногда импульсивных женщин", может быть рассмотрено как насилие.

Закон о запрете домашнего насилия заставит отказаться от домашнего насилия, а не от вступления в брак. Насилие – хоть в семье, хоть за ее пределами – должно строго караться. И странно здесь даже возражать. Тем более, прикрываясь ценностями подчеркнул Евгений Попов

Ранее парламентарии направили в правительство новую версию законопроекта о домашнем насилии, в которой предложили ввести уголовную ответственность за побои от родственников.