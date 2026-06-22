Москва22 июн Вести.Уголовная ответственность за побои в отношении близких лиц уже при первом эпизоде стала бы профилактикой таких правонарушений. Таким мнением в комментарии для ИС "Вести" поделилась член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Ранее в Госдуме предложили криминализировать домашнее насилие, установив уголовную ответственность за побои в семье при первом зафиксированном случае.

Речь идет о том, что он [правонарушитель] попадает уже под уголовную сразу, а не под административную ответственность. Есть статистика, которая доказывает, что с учетом небольших штрафов чаще всего рецидивы наступают очень быстро и обычно эти рецидивы гораздо тяжелее, чем первоначальное избиение. Увы, это большая трагедия. Мы, конечно, в первую очередь говорим про профилактику. И когда государство и общество заявляет, что в целом избивать близкого человека - это не норма, это никакая не "административка", не легкое хулиганство, а уголовно наказуемое деяние, то, я думаю, это в целом поменяет отношение к насилию в семье у россиян заявила Меркачева

Ранее аналитики ВЦИОМ выяснили, что российское общество становится менее терпимым к проявлениям насилия в семье.