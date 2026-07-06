Москва6 июлВести.Адвокат Александр Булавин в интервью ИС "Вести" объяснил, что изменится, если, как предлагают законодатели, дела о побоях переведут в категорию частно-публичного обвинения.
Побои относятся к категории частного обвинения. Такие уголовные дела возбуждаются только по заявлению жертвы и прекращаются точно таким же образом. Можем иметь ситуацию, когда жертва, получив синяк, пишет заявление, потом молча приходит и забирает. Если перевести эти дела из категории частных обвинений в частно-публичную, то так делать не получитсясказал Булавин
Ранее парламентарии направили в правительство новую версию законопроекта о домашнем насилии, в которой предложили ввести уголовную ответственность за побои от родственников.