Адвокат объяснил, что изменит перевод дел о побоях в частно-публичное обвинение

Адвокат рассказал, как могут быть реализованы изменения в статье о побоях Адвокат объяснил, что изменит перевод дел о побоях в частно-публичное обвинение

Москва6 июл Вести.Адвокат Александр Булавин в интервью ИС "Вести" объяснил, что изменится, если, как предлагают законодатели, дела о побоях переведут в категорию частно-публичного обвинения.

Побои относятся к категории частного обвинения. Такие уголовные дела возбуждаются только по заявлению жертвы и прекращаются точно таким же образом. Можем иметь ситуацию, когда жертва, получив синяк, пишет заявление, потом молча приходит и забирает. Если перевести эти дела из категории частных обвинений в частно-публичную, то так делать не получится сказал Булавин

Ранее парламентарии направили в правительство новую версию законопроекта о домашнем насилии, в которой предложили ввести уголовную ответственность за побои от родственников.